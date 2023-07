Боруссия расторгла контракт с Шульцем

"Боруссия" Дортмунд объявила о расторжении контракта с защитником Нико Шульцем. 30-летний защитник не сыграл ни одного матча за клуб в прошлом сезоне.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Немец пришел в "Дортмунд" летом 2019-го за 25 миллионов евро из "Хоффенхайма". Примечательно, что у защитника не было травм в прошлом сезоне, он просто не играл.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 1 миллион евро.

