  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия расторгла контракт с Шульцем
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия расторгла контракт с Шульцем

Германия
(1 голосов)

Защитник не играл последний год

Боруссия расторгла контракт с Шульцем

Фото: Bundesliga

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд объявила о расторжении контракта с защитником Нико Шульцем. 30-летний защитник не сыграл ни одного матча за клуб в прошлом сезоне.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Немец пришел в "Дортмунд" летом 2019-го за 25 миллионов евро из "Хоффенхайма". Примечательно, что у защитника не было травм в прошлом сезоне, он просто не играл.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 1 миллион евро.

По теме
yellow-arrow
Прощание с Беллингемом, рациональность Баварии, профит Лейпцига. Таблица трансферов клубов Бундеслиги
yellow-arrow
Лейпциг арендовал у ПСЖ Хави Симонса. Опции выкупа не будет
yellow-arrow
Забитые на любой вкус. Роттах-Эгерн – Бавария 0:27. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Тимоти Веа Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде