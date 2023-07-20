Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия расторгла контракт с Шульцем
Защитник не играл последний год
Фото: Bundesliga
"Боруссия" Дортмунд объявила о расторжении контракта с защитником Нико Шульцем. 30-летний защитник не сыграл ни одного матча за клуб в прошлом сезоне.
Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
Немец пришел в "Дортмунд" летом 2019-го за 25 миллионов евро из "Хоффенхайма". Примечательно, что у защитника не было травм в прошлом сезоне, он просто не играл.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 1 миллион евро.
Borussia Dortmund and defender Nico Schulz have ended their cooperation with immediate effect. Both sides agreed on a corresponding contract termination. pic.twitter.com/cIGhC0voLb— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 20, 2023
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Забитые на любой вкус. Роттах-Эгерн – Бавария 0:27. Видео голов и обзор матча
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО