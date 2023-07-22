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Голкипер Баварии может перейти в Штутгарт

Германия
(1 голосов)

Речь идет об арендном соглашении

Голкипер Баварии может перейти в Штутгарт

фото - Getty Images

Новина українською

"Штутгарт" работает над подписанием вратаря "Баварии" Александра Нюбеля. Об этом пишут инсайдеры Флориан Плеттенберг и Тоби Альтшефль.

Речь идет об аренде без права выкупа. В настоящее время стороны обсуждают размер компенсации. Есть информация об 1 млн. евро за аренду, но "Штутгарт" хочет часть оплаты перевести в бонусы, если будут выполнены определенные условия.

Нюбель готов отказаться от части заработной платы ради этого перехода. Александр принадлежит "Баварии" с лета 2020 года, а два прошлых сезона провел в аренде в "Монако".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Штутгарт Александр Нюбель
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