Голкипер Баварии может перейти в Штутгарт

"Штутгарт" работает над подписанием вратаря "Баварии" Александра Нюбеля. Об этом пишут инсайдеры Флориан Плеттенберг и Тоби Альтшефль.

Речь идет об аренде без права выкупа. В настоящее время стороны обсуждают размер компенсации. Есть информация об 1 млн. евро за аренду, но "Штутгарт" хочет часть оплаты перевести в бонусы, если будут выполнены определенные условия.

Нюбель готов отказаться от части заработной платы ради этого перехода. Александр принадлежит "Баварии" с лета 2020 года, а два прошлых сезона провел в аренде в "Монако".