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Зоммер поедет с Баварией в турне в Японию: Интер не может договориться с мюнхенцями
"Нерадзури" все пытаются экономить
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист немецкого издания Bild Тоби Альтшаффль сообщает, что голкипер "Баварии" Ян Зоммер отправится в японское турне вместе с командой. Вылет намечен на завтра, 24 июля.
На данный момент прогресса в переговорах по швейцарцу между мюнхенцами и "Интером" нет.
Ранее сообщалось, что "Бавария" готова отпустить Зоммера за шесть миллионов евро. Сначала казалось, что Интер согласился, однако потом предлагал меньше.
Также Альбшаффль рассказал об актуальных новостях в целом на голкиперской позиции "Баварии". Александр Нюбель не хочет оставаться в составе мюнхенцев и планирует снова уйти в аренду. Также инсайдеры отмечали возможность вратаря "Севильи" Яссина Буна перейти в "Баварию", однако мюнхенцы пока только заинтересованы – переговоров не было.
"Интер" остался без двух голкиперов, которые были с командой в прошлом году: Андре Онана перешел в МЮ, а Самир Ханданович покинул команду на правах свободного агента. "Нерадзури" определили Яна Зоммера и Анатолия Трубина как главные цели на усиление позиции вратаря, однако итальянский клуб не смог добиться успеха в переговорах.
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