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У защитника Боруссии М диагностировали рак лимфоузлов

Германия
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Болезнь была обнаружена на ранней стадии

У защитника Боруссии М диагностировали рак лимфоузлов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Боруссии" Менхенгладбах Штефан Лайнер пропустит несколько месяцев. Во время медицинского обследования у 30-летнего игрока диагностировали рак лимфатических узлов, сообщает клубная пресс-служба.

Игроку сборной Австрии предстоит пройти несколько месяцев терапии. По словам врачей, заболевание было обнаружено на очень ранней стадии и хорошо поддается медикаментозному лечению. Существуют очень высокая вероятность того, что впоследствии здоровье будет полностью восстановлено и возможна нормальная жизнь, включая профессиональный спорт.

"Мы сделаем все, чтобы Стиви получил наилучшее лечение, и желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью", - сказал спортивный директор клуба Роланд Виркус.

Лайнер выступает за "Боруссию" М с лета 2019 года. В сезоне-2022/23 он отыграл 18 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Штефан Лайнер
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Источник:
borussia.de

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