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РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером

Германия
(1 голосов)

До лета 2025 года

РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

РБ "Лейпциг" продлил сотрудничество с главным тренером Марко Розе, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 46-летнего немца рассчитано до лета 2025 года.

Марко возглавил "быков" в сентябре 2022 года. Под его руководством команда провела 41 матч, в которых одержала 28 побед при 5 ничьих и 8 поражениях. Специалист также привел коллектив к победе в Кубке страны.

Сезон-2022/23 "Лейпциг" завершил на 3-м место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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В статье: РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
rbleipzig.com

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