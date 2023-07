РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером

РБ "Лейпциг" продлил сотрудничество с главным тренером Марко Розе, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 46-летнего немца рассчитано до лета 2025 года.

Марко возглавил "быков" в сентябре 2022 года. Под его руководством команда провела 41 матч, в которых одержала 28 побед при 5 ничьих и 8 поражениях. Специалист также привел коллектив к победе в Кубке страны.

Сезон-2022/23 "Лейпциг" завершил на 3-м место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Head coach Marco Rose has agreed a one-year contract extension with RB Leipzig until summer 2025 ❤️???? pic.twitter.com/1y9bRO8x4q