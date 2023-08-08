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У Комана есть два предложения от топ-4 клубов Саудовской Аравии
Француз отверг оба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два саудовских клуба из топ-4 лучших сделали предложения Кингсли Коману. Полузащитник мюнхенской "Баварии" отказался от обоих.
Сообщается, что зарплата Комана по одному предложению могла составить 45 миллионов евро в год, а по второму аж 65 миллионов. Оба контракта были рассчитаны на 3 года.
Коман собирается отвергать любые предложения, он не готов переходить в Саудовскую Аравию даже за 100 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне 27-летний француз провел 35 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Автор гола в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 оценивается в 65 миллионов евро.
Kingsley Coman had offers from two of Saudi Arabia's big 4 teams. Around €65m and €45m net salary per year respectively on 3-year deals. The Frenchman immediately rejected the offers. Coman wouldn't consider a move even for €100m [@kessler_philipp, @mano_bonke] pic.twitter.com/fF1ox4TyE5— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 8, 2023
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