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Бавария заинтересована в подписании голкипера Челси
Кепа может продолжить сотрудничество с Тухелем
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
"Бавария" заинтересована в подписании Кэпы. Его предложил Томас Тухель, уже работавший с испанцем в Лондоне.
"Челси" и "Бавария" в скором времени проведут переговоры, чтобы понять, возможно ли договориться о трансфере.
Bayern have added Kepa to their shortlist for the new goalkeeper, confirmed. He's concrete name suggested by Thomas Tuchel, as @kerry_hau reported ????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023
Chelsea and Bayern will speak soon to understand if possible to agree on formula.
Geronimo Rulli and Bounou remain candidates. pic.twitter.com/U0QkvrgNAD
В прошлом сезоне 28-летний Кепа Аррисабалага вернул себе место в основе лондонцев, провел 39 матчей, в которых пропустил 45 мячей.
Джеронимо Рулли и Буну остаются в списке кандидатов мюнхенцев на позицию голкипера
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