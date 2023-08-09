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Бавария заинтересована в подписании голкипера Челси

Германия
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Кепа может продолжить сотрудничество с Тухелем

Бавария заинтересована в подписании голкипера Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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"Бавария" заинтересована в подписании Кэпы. Его предложил Томас Тухель, уже работавший с испанцем в Лондоне.

"Челси" и "Бавария" в скором времени проведут переговоры, чтобы понять, возможно ли договориться о трансфере.

В прошлом сезоне 28-летний Кепа Аррисабалага вернул себе место в основе лондонцев, провел 39 матчей, в которых пропустил 45 мячей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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