Бавария заинтересована в подписании голкипера Челси

"Бавария" заинтересована в подписании Кэпы. Его предложил Томас Тухель, уже работавший с испанцем в Лондоне.

"Челси" и "Бавария" в скором времени проведут переговоры, чтобы понять, возможно ли договориться о трансфере.

Bayern have added Kepa to their shortlist for the new goalkeeper, confirmed. He's concrete name suggested by Thomas Tuchel, as @kerry_hau reported ????



Chelsea and Bayern will speak soon to understand if possible to agree on formula.



Geronimo Rulli and Bounou remain candidates. pic.twitter.com/U0QkvrgNAD