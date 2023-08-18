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Кейн отдал результативный пас на первый гол в сезоне Бундеслиги. Отличился Сане

Германия
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Новая 9.5 "Баварии" уже приносит пользу

Кейн отдал результативный пас на первый гол в сезоне Бундеслиги. Отличился Сане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лерой Сане открыл счет в матче с "Вердером" на 4-ой минуте встречи в первом туре Бундеслиги. Гол стал первым в этом сезоне чемпионата Германии, так как команды открывают кампанию.

Результативной передачей на забитый мяч отличился новичок мюнхенской команды Харри Кейн. Это его первое результативное действие в Германии. Англичанин перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро без учета бонусов.

Следующий матч "Баврия" сыграет с "Аугсбургом" во 2-м туре Бундеслиги 27-го августа.

Отметим, что Кейна принято считать чем-то средним между классическими 9-кой и 10-кой за его способность не только замыкать, но и эффективно играть в подыгрыше.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Бундеслига Харри Кейн Лерой Сане
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