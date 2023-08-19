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Первый гол и первый ассист Кейна. Вердер - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов
Видео первых результативных действий Кейна в Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Внимание всех в матче первого тура Бундеслиги было приковано к Харри Кейну и самый дорогой футболист в истории "Баварии" не разочаровал. Уже на четвертой минуте Кейн отдал голевую передачу на Сане, а во втором тайме забил свой первый гол в Бундеслиге. Впоследствии Сане забил "Вердеру" еще один мяч, а точку в матче поставил Матис Тель.
Бундеслига, первый тур. Бремен, "Везерштадион"
Голы: Сане 4, 90, Кейн 74, Тель 90+4
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