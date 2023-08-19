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Первый гол и первый ассист Кейна. Вердер - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

Германия
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Видео первых результативных действий Кейна в Германии

Первый гол и первый ассист Кейна. Вердер - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Внимание всех в матче первого тура Бундеслиги было приковано к Харри Кейну и самый дорогой футболист в истории "Баварии" не разочаровал. Уже на четвертой минуте Кейн отдал голевую передачу на Сане, а во втором тайме забил свой первый гол в Бундеслиге. Впоследствии Сане забил "Вердеру" еще один мяч, а точку в матче поставил Матис Тель.

Бундеслига, первый тур. Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" – "Бавария" 0:4

Голы: Сане 4, 90, Кейн 74, Тель 90+4

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Бундеслига Харри Кейн видеоповторы
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