Первый гол и первый ассист Кейна. Вердер - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов

Внимание всех в матче первого тура Бундеслиги было приковано к Харри Кейну и самый дорогой футболист в истории "Баварии" не разочаровал. Уже на четвертой минуте Кейн отдал голевую передачу на Сане, а во втором тайме забил свой первый гол в Бундеслиге. Впоследствии Сане забил "Вердеру" еще один мяч, а точку в матче поставил Матис Тель.

Бундеслига, первый тур. Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" – "Бавария" 0:4

Голы: Сане 4, 90, Кейн 74, Тель 90+4