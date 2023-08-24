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Дани Ольмо останется в РБ Лейпциг - источник

Германия
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Дани Ольмо будет частью команды РБ Лейпциг в этом сезоне

Дани Ольмо останется в РБ Лейпциг - источник

Фото: rbleipzig.com

UA-Футбол
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Советник правления "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф рассказал, что полузащитник Дани Ольмо останется в команде.

"Дани Ольмо будет частью команды "РБ Лейпциг" в этом сезоне. Неважно, кто заинтересован в его услугах, он здесь и он останется в клубе", — цитирует советника Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Манчестер Сити", "Бавария" и "Реал Мадрид".

Ольмо перешел в "РБ Лейпциг" в январе 2020 года. В прошлом сезоне 25-летний испанец сыграл за немецкий клуб 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
FabrizioRomano

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