Бундеслига. 2-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Байер 0:3

Голы: Бонифасе 18, 53, Та 45+6

"Байер" продолжает впечатлять качеством футбол на старте сезона. Вслед за победой над грозным "РБ Лейпцигом" в дебютном туре подопечные Хаби Алонсо достигли полной игровой доминации в дерби Северного Рейна, разгромив менхенгладбахскую "Боруссию" на её поле. Главным героем встречи стал новый фромент линии атаки Леверкузена Виктор Бонифасе, который оформил дубль.

Помимо нигерийского форварда ярко себя проявили и другие новички "Байера", включая Гранита Джаку, Алекса Гримальдо и Йонаса Хофманна. С таким летним усилением ожидания от коллектива Алонсо были высоки. Но вряд ли можно было бы ждать, что "фармацевты" станут показывать игру такого уровня уже с первых недель сезона. Такой футбол будет сложно затмить даже "Баварии" с Харри Кейном и взрывоопасной атаке "РБ Лейпцига".

Нужно учесть, что разобранный Гладбах Джерри Сеоане выступил идеальной жертвой для сегодняшних гостей. Громить команду, которая потеряла всех лидеров за летнее окно, и из-за кадровых проблем оставшейся с парой "опорников" Вайгль-Нойхаус, – не самая сложная задача на свете. Но впечатлил не результат, а цельность игры "Байера". Все новички сходу нашли своё место на поле. Команда разнообразно комбинирует как флангами (Гримальдо выдаёт колоссальный объём креатива, Фримонг мучает бесконечными врываниями в штрафную), так и через центр.

Гранит Джака органично взял на себя полномочия глубинного плеймейкера. Хофманн своими опусканиями образует пространство для рывков Фримпонга и освобождает Виртца от работы по построению атак, позволяя Фло сиять во всей красе на подступах в чужой штрафной. Дополняет цельность образа разнообразный Бонифасе – вездесущий, атлетичный и нацеленный на ворота. И все эти элементы работают как часы не на бумаге, а с первых туров.

Демонстрацией сыгранности стал первый гол уже на 18-й минуте дерби. Гол, построенный тремя новыми лицами. Джака выдал роскошную передачу из глубины на Гримальдо, Алекс головой продлил на Бонифасе, а тот влепил мячом в сетку ворот. Через несколько минут Джака извинялся перед фанатами Гладбаха за потенциальный гол сезона, но офсайд Та украл у нас шедевр. Электрическую атаку "Боруссия" с их вынужденным креативным центром поля была полностью обесточили – контрпрессинг "Байера" возвращал мяч гостям в считанные секунды. Апогеем стал эпизод, где Виртц и Хофманн отработали в своей опорной при едва ли не единственной контратаке хозяев. Гладбах был обречён.

Снял все вопросы о победителе Джонатан Та мячом перед самым перерывом. Ещё один бывший боец Гладбаха Йонас Хофманн был ответственным за ещё один ассист со стандарта. Предголевая снова у Джаки после радиоуправляемого заброса. Точку в игре поставил в дебюте второго тайма тот же Бонифасе. Виртц в контратаке разрезал оборону соперника как малокалорийный летний тортик, а Виктор в одно касание довёл дело до разгрома.

Счёт запросто мог дойти и до неприличных пределов, но агрессии в духе Лейпцига "Байеру" у чужих ворот недоставало. Поэтому вместо ещё парочки пробоин в воротах Омлина последовало с десяток издевательских комбинаций гостей, желавших завести мяч в сетку самым элегантным способом из возможных. Один лишь Бонифасе отчаянно искал свой третий гол, настреляв невообразимых 11 ударов по чужим воротам за неполные 90 минут. 0:3. Тщательная предсезонная работа Хаби Алонсо даёт свои плоды.

Байер: Градецки – Коссуну (Станишич, 81), Та, Тапсоба – Фримпонг (Артур, 70), Паласиос (Андрих, 70), Джака, Гримальдо – Хофманн (Гложек, 81), Виртц – Бонифасе (Пуэрта, 88)

Боруссия М: Омлин – Фридрих, Итакура (Ульрих, 89), Вёбер – Онора (Боржес Санчес, 80), Вайгль, Нойхаус (Райц, 67), Скалли – Нгуму (Хак, 67), Плеа – Чванчара (Ранос, 79)