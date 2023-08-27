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Кейн осваивается на новом месте. Бавария - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов
Бавария - Аугсбург ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялось баварское дерби, в котором хозяева уверенно одержала победу над "Аугсбургом". Кейн продолжает осваиваться на новом месте. Дебют для англичанина получился не лучшим, но в стартовом туре Бундеслиги Гарри смог проявить себя, забив дебютный гол и отдав ассист.
Он продолжил делать то, что у него получается лучше всего - забивать голы. Дубль в ворота соперника в сегодняшнем поединке.
После поражения в суперкубке, "мюнхенцы" одержали две победы в чемпионате.
Бундеслига. 2-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Голы: Удуохай 32 (аг), Кейн 40 (п), 69 - Бильо 86
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