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Кейн осваивается на новом месте. Бавария - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария - Аугсбург ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Кейн осваивается на новом месте. Бавария - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня состоялось баварское дерби, в котором хозяева уверенно одержала победу над "Аугсбургом". Кейн продолжает осваиваться на новом месте. Дебют для англичанина получился не лучшим, но в стартовом туре Бундеслиги Гарри смог проявить себя, забив дебютный гол и отдав ассист.

Он продолжил делать то, что у него получается лучше всего - забивать голы. Дубль в ворота соперника в сегодняшнем поединке.

После поражения в суперкубке, "мюнхенцы" одержали две победы в чемпионате.

Бундеслига. 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - Аугсбург 3:1

Голы: Удуохай 32 (аг), Кейн 40 (п), 69 - Бильо 86

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аугсбург
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