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Бавария заключила сотрудничество с Руандой. В стране построят академию
На стадионе "Баварии" будет реклама "Visit Rwanda"
Фото: fcbayern.com
"Бавария" объявила о начале сотрудничества с Руандой. Соглашение рассчитано на 5 лет.
Клуб создаст футбольную академию в африканской стране с целью развития в ней спорта. "Бавария" будет принимать участие в туристических мероприятиях.
На экранах Альянц Арены будет отображаться рекалама в дни матчей "Visit Rwanda".
"Я очень доволен этим сотрудничеством. «Бавария» сможет проявить активность на африканском континенте и приобрести важный опыт. Новое платиновое партнерство соответствует долгосрочным целям – мы будем продвигать туризм в Руанде и помогать развитию спорта в стране проектами в области детского футбола. Это сложные и ответственные задачи.
Африка – это континент возможностей. Для «Баварии» это следующий важный шаг в интернационализации", – сказал генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.
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