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Бавария заключила сотрудничество с Руандой. В стране построят академию

Германия
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На стадионе "Баварии" будет реклама "Visit Rwanda"

Бавария заключила сотрудничество с Руандой. В стране построят академию

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" объявила о начале сотрудничества с Руандой. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Клуб создаст футбольную академию в африканской стране с целью развития в ней спорта. "Бавария" будет принимать участие в туристических мероприятиях.

На экранах Альянц Арены будет отображаться рекалама в дни матчей "Visit Rwanda".

"Я очень доволен этим сотрудничеством. «Бавария» сможет проявить активность на африканском континенте и приобрести важный опыт. Новое платиновое партнерство соответствует долгосрочным целям – мы будем продвигать туризм в Руанде и помогать развитию спорта в стране проектами в области детского футбола. Это сложные и ответственные задачи.

Африка – это континент возможностей. Для «Баварии» это следующий важный шаг в интернационализации", – сказал генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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