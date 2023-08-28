Бавария заключила сотрудничество с Руандой. В стране построят академию

"Бавария" объявила о начале сотрудничества с Руандой. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Клуб создаст футбольную академию в африканской стране с целью развития в ней спорта. "Бавария" будет принимать участие в туристических мероприятиях.

На экранах Альянц Арены будет отображаться рекалама в дни матчей "Visit Rwanda".

"Я очень доволен этим сотрудничеством. «Бавария» сможет проявить активность на африканском континенте и приобрести важный опыт. Новое платиновое партнерство соответствует долгосрочным целям – мы будем продвигать туризм в Руанде и помогать развитию спорта в стране проектами в области детского футбола. Это сложные и ответственные задачи.

Африка – это континент возможностей. Для «Баварии» это следующий важный шаг в интернационализации", – сказал генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен.