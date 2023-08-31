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Клуб Бундеслиги близок к трансферу Бонуччи
36-летний итальянец принял предложение немецкой команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи находится в шаге от перехода в "Унион Берлин".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport Italia, немецкая команда очень близка к завершению сделки по трансферу итальянца.
Ранее Бонуччи сомневался насчет перехода в клуб Бундеслиги. По последним данным СМИ, 36-летний ветеран подпишет контракт сроком на 1 год.
В прошлом сезоне Леонардо провел 26 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Большую часть кампании-2022/23 он пропустил из-за травмы.
Напомним, в составе "Юве" Бонуччи выиграл 8 чемпионств, 3 Кубка и 5 Суперкубков Италии, дважды играл в финале Лиги чемпионов.
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