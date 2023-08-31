Клуб Бундеслиги близок к трансферу Бонуччи

Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи находится в шаге от перехода в "Унион Берлин".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport Italia, немецкая команда очень близка к завершению сделки по трансферу итальянца.

Ранее Бонуччи сомневался насчет перехода в клуб Бундеслиги. По последним данным СМИ, 36-летний ветеран подпишет контракт сроком на 1 год.

В прошлом сезоне Леонардо провел 26 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Большую часть кампании-2022/23 он пропустил из-за травмы.

Напомним, в составе "Юве" Бонуччи выиграл 8 чемпионств, 3 Кубка и 5 Суперкубков Италии, дважды играл в финале Лиги чемпионов.