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Мюллер вернулся в сборную Германии. Его довызвали после травмы Фюллькруга
Он завершал карьеру в сборной после ЧМ в Катаре
Фото: twitter.com/DFB_Team
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик вызвал Томаса Мюллера на матчи сборной Германии в сентябре. Легендарный полузащитник вернулся в национальную команду после завершения международной карьеры в декабре 2022-го.
Мюллер покинул сборную после провала на чемпионате мира в Катаре. Полузащитник не вызывался ни в марте, ни летом, но теперь Флик решил довызвать 33-летнего хавбека после травмы Никласа Фюллькруга.
Сборная Германии сыграет товарищеские матчи с Японией и Францией 9-го и 12-го сентября.
Back together! ????— DFB-Team (@DFB_Team) September 4, 2023
Bundestrainer Hansi Flick hat Thomas Müller für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nachnominiert. [1/2]
???? GES Foto pic.twitter.com/0d5xw6oumv
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