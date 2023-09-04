Мюллер вернулся в сборную Германии. Его довызвали после травмы Фюллькруга

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик вызвал Томаса Мюллера на матчи сборной Германии в сентябре. Легендарный полузащитник вернулся в национальную команду после завершения международной карьеры в декабре 2022-го.

Мюллер покинул сборную после провала на чемпионате мира в Катаре. Полузащитник не вызывался ни в марте, ни летом, но теперь Флик решил довызвать 33-летнего хавбека после травмы Никласа Фюллькруга.

Сборная Германии сыграет товарищеские матчи с Японией и Францией 9-го и 12-го сентября.