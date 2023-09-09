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Сборная Германии проигрывает в третьем матче подряд, на этот раз Японии 1:4
Похоже, у команды будет новый тренер
Фото: twitter.com
Сегодня прошел товарищеский поединок между сборной Германии и Японии. Немецкая машина не смогла преодолеть оппонентов и уступила со счетом 1:4.
Единственный гол за хозяев забил Сане.
Команда Ханси Флика проигрывает в третьем матче подряд. До этого они потерпели поражение от Колумбии (0:2), Польши (0:1). Также до этого была ничейная игра с Украиной (3:3) и очередная неудача с Бельгией (2:3).
Германия - Япония 1:4
Голы: Сане, 19 - Дзюня, 11, Аясе, 22, Асано, 90, Танака Ао, 90+2
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