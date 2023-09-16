Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн получил самый высокий рейтинг среди игроков Бундеслиги в EA Sports FC 24
Англичанин получил элитные 90 баллов
Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий
В скором времени выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. В этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24. В частности, новая игра от канадских разработчиков увидит свет 29 сентября.
EA Sports представила фанатам обновленные рейтинги лучших футболистов в немецкой Бундеслиге. В FC 24 среди игроков чемпионата Германии самый высокий общий показатель получил новоиспеченный форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн. У английского нападающий 90 баллов.
Второе место в ТОПе занял также игрок "Баварии". Рейтинг опорника мюнхенцев Йозуа Киммиха составил 89 баллов.
Следующими в списке идут два голкипера: вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель и страж ворот мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер. У обоих рейтинг составил 87.
Популярное сейчас
- Верес впервые победил, МХ 1925 не банкрот, а пятый, Ворскла снова в зоне еврокубков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Металлист 1925 — Заря 2:1. Первая неудача для Кривенцова
- Полк Калиновского заявил об освобождении Клещеевки
- Кейн рассказал о причинах перехода в Баварию
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО