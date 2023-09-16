Кейн получил самый высокий рейтинг среди игроков Бундеслиги в EA Sports FC 24

В скором времени выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. В этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24. В частности, новая игра от канадских разработчиков увидит свет 29 сентября.

EA Sports представила фанатам обновленные рейтинги лучших футболистов в немецкой Бундеслиге. В FC 24 среди игроков чемпионата Германии самый высокий общий показатель получил новоиспеченный форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн. У английского нападающий 90 баллов.

Второе место в ТОПе занял также игрок "Баварии". Рейтинг опорника мюнхенцев Йозуа Киммиха составил 89 баллов.

Следующими в списке идут два голкипера: вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель и страж ворот мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер. У обоих рейтинг составил 87.