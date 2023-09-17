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Бундеслига. Хайденхайм забил четыре гола Вердеру и поднялся со дна турнирной таблицы
Команда победила впервые в сезоне
Фото: Getty Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 4-й тур
Гайденхайм - Вердер 4:2
Голы: Кляйндинст 4 (пен), Динкчи 44, 68, Бесте 76 – Дукш 49, Вайзер 64
Гоффенгайм: Мюллер, Форенбах, Сырслебен, Маинка, Траоре, Мэлони, Тоеркауф, Бесте, Динкчи, Кляйндинст, Пирингер
Вердер: Павленка, Фридль, Штарк, Пипер, Юнг, Гросс, Вайзер, Стаге, Шмид, Ковнацки, Вольтмейд
Предупреждение: Траоре 50 – Штарк 90+5
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