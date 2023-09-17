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Бундеслига. Хайденхайм забил четыре гола Вердеру и поднялся со дна турнирной таблицы

Германия
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Команда победила впервые в сезоне

Бундеслига. Хайденхайм забил четыре гола Вердеру и поднялся со дна турнирной таблицы

Фото: Getty Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 4-й тур

Гайденхайм - Вердер 4:2

Голы: Кляйндинст 4 (пен), Динкчи 44, 68, Бесте 76 – Дукш 49, Вайзер 64

Гоффенгайм: Мюллер, Форенбах, Сырслебен, Маинка, Траоре, Мэлони, Тоеркауф, Бесте, Динкчи, Кляйндинст, Пирингер

Вердер: Павленка, Фридль, Штарк, Пипер, Юнг, Гросс, Вайзер, Стаге, Шмид, Ковнацки, Вольтмейд

Предупреждение: Траоре 50 – Штарк 90+5

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В статье: Вердер (Бремен) Бундеслига Хайденхайм
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