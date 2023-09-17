Бундеслига. 4-й тур

Дармштадт, Штадион-ам-Белленфальтор

Дармштадт – Боруссия М 3:3

Голы: Мелем 8, Маглица 10, Скарке 33 – Пефок 56, Нойхаус 73, Чванчара 77

На 50-й минуте Чванчара не реализовал пенальти (вратарь)

Менхенгладбахская "Боруссия" сотворила лучший камбек в Бундеслиге за последние 6 лет, отыграв три мяча во втором тайме матча с "Дармштадтом". Это уже вторая волевая ничья Гладбаха с начала сезона – в дебютном туре подопечные Джерардо Сеоане на 7-й компенсированной минуте спасли игру с "Аугсбургом" (4:4) за счёт гола Томаша Чванчары. Качеством футбола "Боруссия" вновь не порадовала, но в отличии от их тёзок из Дортмунда, характер у этой команды точно есть.

В последний раз Бундеслига видела нечто подобное в 2017-м году. Дортмунд в Рурском дерби умудрился растерять перевес в 4 гола на глазах у 80 тысяч своих болельщиков. В том же году снежным декабрьским вечером "Фрайбург" благодаря хет-трику Нильса Петерсена не только отыгрался с 3:0, но у умудрился добыть победу в Кельне. Недалёк от подобного развития событий был и сегодняшний матч, но промахи Пефока в концовке не дали этому случиться.

Матч на "Штадион-ам-Белленфальтор" начался при полной доминации хозяев. "Боруссия" ужасающим образом прессинговала, оставляя огромные дыры в опорной зоне. Размен Райца на Нойхауса от Сеаоне тоже не сработал – Рокко выглядит ещё более нацеленным на атаку хавбеком, чем Флориан. Плюс Гладбах допускал много стандартов у своих ворот и очень невнимательно на них оборонялся. Эти компоненты и обеспечили крах в первом тайме.

Мелем уже на 8-й минуте прорвал офсайдную ловушку гостей, и после выноса "Дармштадт" неожиданно получил выход один на один, бережливо реализованный хавбеком. Ещё через две минуты удвоил перевес Маглица после углового. Напоследок после очередного опасного штрафного Тим Скарке забил свой первый гол после возвращения в "Дармштадт". Мяч от арендованного у "Униона" форварда назревал – двумя минутами ранее он проверил штангу ворот Николаса.

Впрочем, после перерыва весь этот огромный перевес удивительным образом растворился. Нельзя недооценить вклад от Флориана Нойхауса и Томаша Чванчары, которые на своих плечах спасли мёртвый матч после выхода на замену. Плюс Сеаоне здорово перестроил свою команду на вторую половину, не только угадав с заменами. Но ключевым событием, позволившему этому чуду произойти, стало удаление Матея Маглицы на старте тайма.

Хорватский центрбек не успел за Чванчарой, вырвавшегося на рандеву с кипером, и потеряв равновесие сыграл рукой, чем лишил форварда очевидного голевого момента. Попадание в руку выглядело случайным, но арбитр решил следовать букве закона – красная карточка плюс пенальти. Сам же Чванчара пошёл бить 11-метровый и беспечно его загубил, о чём наверняка пожалел после финального свистка.

"Дармштадт" продолжал играть в свой футбол и в меньшинстве, но это их и погубило. Уже через 6 минут Райц прорвался сквозь несколько линий обороны и свёл Пефока с пустыми воротами – ещё один забитый мяч арендованным у "Униона" форвардом в сегодняшнем матче. В последние 20 минут начался настоящий штурм, который проделал ещё две дыры в воротах Шуэна. Сначала Нойхаус в ходе настоящей навалы заколотил мяч в сетку с нескольких метров, а затем Чванчара уложил красивый гол пушкой из-за пределов штрафной. Пефок в компенсированное время мог повторить чудо "Фрайбург" 6-летней давности, но после роскошных действий Нойхауса американец не попал по мячу с нескольких метров. 3:3.

Дармштадт: Шуэн - Кларер, Гясуля, Маглица – Бадер (Нюрнбергер, 41), Мелем (Ридель, 81), Холланд, Кемп (Ишервуд, 72), Карич – Скарке (Зайдель, 81), Пфайффер (Франьич, 71)

Боруссия М: Николас – Скалли (Нойхаус, 46), Фридрих (Эльведи, 46), Итакура, Вёбер – Вайгль, Райц (Хак, 62) – Онора – Нгуму (Нетц, 46), Плеа (Чванчара, 46) – Пефок

Удаление: Маглица 49