Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего

Гарри Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" за 100 млн. евро в летнее трансферное окно. Игрок поделился впечатлениями о своих новых одноклубниках.

"Джамал Мусиала фантастический. Я слышал много разговоров о том, что он хорош. Было здорово наблюдать за ним на тренировках, как он двигается и как играет в атаке.

Какой же умный Мюллер! Посторонние люди иногда не ценят игроков такого типа, которые за счет интеллекта находятся на шаг впереди по сравнению с другими членами команды"

В текущем сезоне английский нападающий забил четыре гола в четырех матчах Бундеслиги и записал на свой счет одну результативную передачу.