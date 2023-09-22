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Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего

Германия
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Кейн поделился впечатлениями о своих новых одноклубниках

Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего

Фото: fcbayern.com

UA-Футбол
Новина українською

Гарри Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" за 100 млн. евро в летнее трансферное окно. Игрок поделился впечатлениями о своих новых одноклубниках.

"Джамал Мусиала фантастический. Я слышал много разговоров о том, что он хорош. Было здорово наблюдать за ним на тренировках, как он двигается и как играет в атаке.

Какой же умный Мюллер! Посторонние люди иногда не ценят игроков такого типа, которые за счет интеллекта находятся на шаг впереди по сравнению с другими членами команды"

В текущем сезоне английский нападающий забил четыре гола в четырех матчах Бундеслиги и записал на свой счет одну результативную передачу.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
espn

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