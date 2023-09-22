Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего
Кейн поделился впечатлениями о своих новых одноклубниках
Фото: fcbayern.com
Гарри Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" за 100 млн. евро в летнее трансферное окно. Игрок поделился впечатлениями о своих новых одноклубниках.
"Джамал Мусиала фантастический. Я слышал много разговоров о том, что он хорош. Было здорово наблюдать за ним на тренировках, как он двигается и как играет в атаке.
Какой же умный Мюллер! Посторонние люди иногда не ценят игроков такого типа, которые за счет интеллекта находятся на шаг впереди по сравнению с другими членами команды"
В текущем сезоне английский нападающий забил четыре гола в четырех матчах Бундеслиги и записал на свой счет одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- СМИ: Лунин разочаровался ролью второго кипера Реала и зимой планирует покинуть клуб
- Гент забивает, а Заря через 4 минуты отыгрывается в матче Лиги конференций
- Заря - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Лотар Маттеус считает, что Томас Тухель подрывает уверенность лидеров Баварии
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО