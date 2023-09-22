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Официально. Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии. Известен срок контракта
Менеджер будет зарабатывать 4 миллиона евро в год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футбольный союз официально объявил о подписании контракта с Юлианом Нагельсманном. Контракт с 36-летним тренером рассчитан до 31 июля 2024 года.
Таким образом, Юлиан будет руководить сборной Германии до окончания домашнего Евро-2024. Менеджер будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. "Бавария" согласилась расторгнуть контракт с Нагельсманном без компенсации со стороны немецкого футбольного союза.
Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку с поста тренера сборной Ханси Флика за неутешительные результаты в последних матчах Германии.
✍️ Der Vertrag ist unterschrieben: @J__Nagelsmann wird unser Team als Bundestrainer zur @EURO2024 führen.— DFB-Team (@DFB_Team) September 22, 2023
Herzlich willkommen, Julian! ????
➡️ https://t.co/UlRvIjWlt4#DFBTeam | ???? Getty Images pic.twitter.com/5FhIPxA4Od
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