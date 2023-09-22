Официально. Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии. Известен срок контракта

Немецкий футбольный союз официально объявил о подписании контракта с Юлианом Нагельсманном. Контракт с 36-летним тренером рассчитан до 31 июля 2024 года.

Таким образом, Юлиан будет руководить сборной Германии до окончания домашнего Евро-2024. Менеджер будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. "Бавария" согласилась расторгнуть контракт с Нагельсманном без компенсации со стороны немецкого футбольного союза.

Ранее Немецкий футбольный союз отправил в отставку с поста тренера сборной Ханси Флика за неутешительные результаты в последних матчах Германии.