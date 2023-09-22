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Кейн о Месси и Роналду: Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку - и это мотивирует меня

Германия
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Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20

Кейн о Месси и Роналду: Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку - и это мотивирует меня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Харри Кейн рассказал, что его вдохновляет футбольное долголетие Месси и Роналду.

"Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20. Мне только недавно исполнилось 30, и, конечно, меня радует осознание того, что если я буду поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно мыслить, я смогу играть на самом высоком уровне так долго, как захочу.

Эти игроки установили планку - они и еще несколько человек - и это мотивирует меня и говорит, что все возможно. Приятно видеть, что эти футболисты все еще играют, двое величайших людей, которые когда-либо играли в футбол.

Я всегда говорил себе, что не хочу после завершения карьеры оглядываться назад и думать: "А что, если бы я просто сделал это?" или "А что, если бы я заставил себя сделать то?" Неважно, насколько хорошим я был или насколько хорошим был сезон, всегда есть возможность стать лучше.

Возможно, это просто связано с менталитетом, который у меня был с юного возраста. Я всегда буду стремиться к большему и всегда буду стараться добиться большего от себя и команд, в которых я играю. Это будет продолжаться", - сказал нападающий "Баварии".

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Харри Кейн
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Источник:
espn

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