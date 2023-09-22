Кейн о Месси и Роналду: Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку - и это мотивирует меня

Харри Кейн рассказал, что его вдохновляет футбольное долголетие Месси и Роналду.

"Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20. Мне только недавно исполнилось 30, и, конечно, меня радует осознание того, что если я буду поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно мыслить, я смогу играть на самом высоком уровне так долго, как захочу.

Эти игроки установили планку - они и еще несколько человек - и это мотивирует меня и говорит, что все возможно. Приятно видеть, что эти футболисты все еще играют, двое величайших людей, которые когда-либо играли в футбол.