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Кейн о Месси и Роналду: Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку - и это мотивирует меня
Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Харри Кейн рассказал, что его вдохновляет футбольное долголетие Месси и Роналду.
"Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20. Мне только недавно исполнилось 30, и, конечно, меня радует осознание того, что если я буду поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно мыслить, я смогу играть на самом высоком уровне так долго, как захочу.
Эти игроки установили планку - они и еще несколько человек - и это мотивирует меня и говорит, что все возможно. Приятно видеть, что эти футболисты все еще играют, двое величайших людей, которые когда-либо играли в футбол.
Я всегда говорил себе, что не хочу после завершения карьеры оглядываться назад и думать: "А что, если бы я просто сделал это?" или "А что, если бы я заставил себя сделать то?" Неважно, насколько хорошим я был или насколько хорошим был сезон, всегда есть возможность стать лучше.
Возможно, это просто связано с менталитетом, который у меня был с юного возраста. Я всегда буду стремиться к большему и всегда буду стараться добиться большего от себя и команд, в которых я играю. Это будет продолжаться", - сказал нападающий "Баварии".
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