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Тухель: У меня нет много возможностей выпускать де Лигта на замену

Германия
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Пока защитник не игрок основы

Тухель: У меня нет много возможностей выпускать де Лигта на замену

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал отсутствие игрового времени у центра команды Томаса де Лигта.

“Он центральный защитник, поэтому у меня нет много возможностей выпустить его на замену. Маттейс 100% заслуживает того, чтобы играть. Он в хорошей форме. Да, конечно, количество его игрового времени сейчас лично для него недостаточно, но он командный игрок”, - сказал Тухель.

В текущем сезоне де Лигт принял участие в пяти матчах во всех турнирах, сыграв 82 минуты. В частности, в Бундеслиге он провел на поле 37 минут, а в поединке против МЮ в Лиге чемпионов находился только на скамье для запасных.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Матейс де Лигт
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Источник:
Fabrizio Romano

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