Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: У меня нет много возможностей выпускать де Лигта на замену
Пока защитник не игрок основы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал отсутствие игрового времени у центра команды Томаса де Лигта.
“Он центральный защитник, поэтому у меня нет много возможностей выпустить его на замену. Маттейс 100% заслуживает того, чтобы играть. Он в хорошей форме. Да, конечно, количество его игрового времени сейчас лично для него недостаточно, но он командный игрок”, - сказал Тухель.
В текущем сезоне де Лигт принял участие в пяти матчах во всех турнирах, сыграв 82 минуты. В частности, в Бундеслиге он провел на поле 37 минут, а в поединке против МЮ в Лиге чемпионов находился только на скамье для запасных.
Популярное сейчас
- Новый инвестор Металлиста 1925: В Украине может быть не только олигархический футбол. Хочется вернуть еврокубки в Харьков
- Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову
- Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Лотар Маттеус считает, что Томас Тухель подрывает уверенность лидеров Баварии
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО