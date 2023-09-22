Тухель: У меня нет много возможностей выпускать де Лигта на замену

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал отсутствие игрового времени у центра команды Томаса де Лигта.

“Он центральный защитник, поэтому у меня нет много возможностей выпустить его на замену. Маттейс 100% заслуживает того, чтобы играть. Он в хорошей форме. Да, конечно, количество его игрового времени сейчас лично для него недостаточно, но он командный игрок”, - сказал Тухель.

В текущем сезоне де Лигт принял участие в пяти матчах во всех турнирах, сыграв 82 минуты. В частности, в Бундеслиге он провел на поле 37 минут, а в поединке против МЮ в Лиге чемпионов находился только на скамье для запасных.