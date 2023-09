Нападающий Штутгарта повторил рекорд Левандовского, забив 10 голов в пяти стартовых турах Бундеслиги

В матче пятого раунда немецкой Бундеслиги "Штутгарт" встречался с "Дармштадтом". Поединок завершился со счётом 3:1.

Дубль оформил нападающий "Штутгарта" Сэру Гирасси, забив по одному голу в каждом из таймов. В общей сложности на его счету уже 10 мячей в текущем чемпионате.

Таким образом, он повторил достижение Роберта Левандовского, который в сезоне 20/21 также отличился 10 раз за первые пять туров Бундеслиги. Добавим, что в розыгрыше чемпионата поляк забил 41 гол и установил рекорд по количеству забитых голов за один сезон в лиге.

