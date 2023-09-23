Бундеслига. Сокрушительная мощь Баварии, 3+2 от Кейна, падение Униона и испытание Лейпцига

"Бавария" продолжает набирать обороты, разгромив на своём поле "Бохум". Во всей красе стала показывать себя окрепшая благодаря Харри Кейну линия атаки. Англичанин к первому хет-трику в Бундеслиге прибавил две голевые и однупредголевую передачи, став центральной фигурой практически всех опасных атак чемпиона.

Как подобает настоящему топ-форварду, Кейн не только вывел реализацию команды на новый уровень, но и делает своих партнёров сильнее в каждом матче. Цветение Лероя Сане на старте сезона во многом выглядит заслугой 100-миллионного новичка. Четвёртый гол в матче от Сане после роскошного ассиста Кейна через всё поле стал лишним тому свидетельством. Как и очередной забитый мяч от суперсаба Теля, у которого уже 4 гола с лавки за сезон.

Отметим и тактические ходы Томаса Тухеля. Решение сыграть с Шупо-Мотингом в качестве теневого нападающего усилило эффект от форварда-разыгрывающего Кейна, а также удобно накладывалось на рисунок матча: "Бохум" всегда неприлично дерзок для аутсайдера, и наказывать их за атаки большими силами более прямолинейной и быстрой игрой было разумно.

Если чемпионы только набирают ход, то прошлогодняя сенсация "Унион" с каждым матчем падает все ниже. Явно не идёт на пользу берлинцам и игра на несколько фронтов. Урс Фишер сделал всего два изменения в старте после изнурительной битвы на "Сантьяго Бернабеу" в среду, и получил мертвый перфоманс от своей команды. А вместе с ним и четвёртое поражение кряду во всех турнирах.

Особенно неудачным оказалось решение по Бонуччи, который сохранил своё место в старте. На фоне уставшего итальянца даже ветеран "Хоффенхайма" Андрей Крамарич выглядел молодо, заработав пенальти как раз после фола со стороны Бонуччи. До перерыва четвертым голом в сезоне также отметился юный Макс Байер, в то время как "Унион" продолжал мучения на поле.

В отличии от Бонуччи, на пенсию не собираются символы Дортмунда Марко Ройс и Матс Хуммельс. Именно эти двое спасают "Боруссию" в последние недели пока команда мечется в поисках своей лучшей игры. Хуммельс своим дублем принёс победу во Фрайбурге на прошлых выходных, а на этих засветился Ройс, забив единственный гол в матче с "Вольфсбургом". Большой контраст с 6:0 в последнем поединке с "волками" в мае, когда Бундеслигу ещё освещал талант Беллингема.

Неожиданным испытанием обернулся для "РБ Лейпцига" выезд в Менхенгладбах. Марко Розе в битве с бывшей командой пошёл на ротацию, в частности предоставив Шешко и Карвалью возможность впервые выйти в стартовом составе. Но "Боруссия" всеми силами пыталась избежать третьего домашнего поражения кряду. С этим помог и переход на тройку в центре поля, и долгожданное возвращение Ману Коне, прибавившего зубов нежной полузащите БМ.

В итоге спасать матч пришлось самому Тимо Вернеру, которого в иерархии форвардов в последнее время обошли не только новички Опенда и Шешко, но и Поульсен. За четверть часа до окончания матча РБ получил редкий шанс атаковать "Боруссию" на пространстве, что привело к 5-му ассисту Хави Симонса на гол ожившего призрака Турбо Вернера.

Бундеслига, 5-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Бохум 7:0

Голы: Шупо-Мотинг 4, Кейн 12, 54 (п), 88, де Лигт 29, Сане 38, Тель 81

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Ким, де Лигт (Упамекано, 46), Дэвис (Кретциг, 65) – Лаймер, Киммих (Горецка, 77) – Сане, Шупо-Мотинг (Тель, 65), Коман (Мюллер, 77) – Кейн

Бохум: Риман – Машович, Ордец, Бернарду – Пасслак (Лусли, 36), Беро, Антони (Гамбоа, 46), Штегер, Виттек (Хофманн, 36) – Асано (Остерхаге, 68), Антви-Аджей (Дашнер, 77)

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Хоффенхайм 0:2

Голы: Крамарич 22 (п), Байер 38

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Вольфсбург 1:0

Гол: Ройс 68

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Вернер 75

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Майнц 2:1

Голы: Демирович 15, 45 – Ажорк 6

Удаление: Энгельс 62