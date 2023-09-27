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Томас Тухель подтвердил перелом руки у Сержа Гнабри. Сегодня ему сделают операцию

Германия
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Гнабри сломал предплечье

Томас Тухель подтвердил перелом руки у Сержа Гнабри. Сегодня ему сделают операцию

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался по поводу вингера команды Сержа Гнабри, который сломал предплечье в выездном матче 1/32 Кубка Германии с "Пройссеном" (4:0).

"Он сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель. Ему сделают операцию в Мюнхене. Это очень обидно. Он важный игрок и замечательный человек", - приводит слова Тухеля пресс-служба клуба .

Гнабри был заменен на 11-й минуте после повреждения. Вместо него вышел 20-летний полузащитник Франс Кретциг. Однако "Бавария" в этом матче обошлась без своего звездного игрока и спокойно прошла в 1/16 финала Кубка Германии.

В текущем сезоне Гнабри принял участие в пяти матчах, где отметился одним голом. На данный момент "Бавария" идет на первой строчке в Бундеслиге с 13 очками.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Серж Гнабри
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Источник:
fcbayern

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