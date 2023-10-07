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Бундеслига. Хет-трик Гирасси выводит Штутгарт в лидеры, яркий камбек Дортмунда и молчание атаки Лейпцига

Германия
(1 голосов)

На счету Серу Гирасси 13 голов в 7 турах

Бундеслига. Хет-трик Гирасси выводит Штутгарт в лидеры, яркий камбек Дортмунда и молчание атаки Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бундеслига. 7-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Вольфсбург 3:1

Голы: Гирасси 67 (п), 78, 82 – Герхардт 34

Штутгарт: Нюбель - Ито, Антон, Руо (Загаду 83), Штенцель (Мвумпа, 61) - Штиллер, Каразор – Фюрих (Миттельштедт, 83), Мийо, Левелинг (Ундав, 61) - Гирасси (Стергиу, 90+3)

Вольфсбург: Кастельс - Мэле, Цезигер, Лакруа, Баку - Арнольд, Сванберг (Каминьски, 79) – Герхардт, Майер (Паредес, 79), Тиагу Томаш (Черны, 79) - Винд (Сарр, 85)

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Унион 4:2

Голы: Фюллькруг 7, Шлоттербек 49, Брандт 54, Рюэрсон 71 – Гозенс 9, Бонуччи 31 (п)

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс (Зюле, 73), Шлоттербек, Рюэрсон – Джан, Нмеча – Мален (Рейна, 64), Ройс (Озджан, 83), Байно-Гиттенс (Брандт, 46) – Фюллькруг (Аллер, 83)

Унион: Реннов – Триммель (Руссийон, 68), Дуки, Бонуччи, Лейте, Гозенс – Хаберер, Крал (Тузар, 20), Лаидуни (Ааронсон, 55) – Беккер (Фофана, 68), Беренс (Фолланд, 68)

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Бохум 0:0

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Дармштадт 1:2

Голы: Демирович 86 – Скарке 51, Кемп 70 (п)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Унион (Берлин) РБ Лейпциг Штутгарт Вольфсбург Дармштадт Серу Гирасси Аугсбург Бохум
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