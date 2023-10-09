Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Шальке назначил лучшего тренера Бельгии прошлого сезона
Будет тренировать команду из второй Бундеслиги
Фото: schalke04.de
"Шальке" объявил о назначении Карела Герертса главным тренером. Он был признан лучшим менеджером сезона-2022/23 в Бельгии.
Карел подписал контракт до лета 2025-го.
Герертс тренировал "Юнион Сент-Жилуаз", с которым занял второе место по итогам регулярного чемпионата и третье по итогам борьбы за чемпионство.
"Шальке" же занимает 16-е место во второй Бундеслиге.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:schalke04.de
Популярное сейчас
- "Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского
- Сборная Украины прибыла в Прагу и провела первую тренировку
- Победа Арсенала над Сити, ничья Барсы, Кривбасс - лидер УПЛ. Главные новости за 8 октября
- Бундеслига. Хет-трик Гирасси выводит Штутгарт в лидеры, яркий камбек Дортмунда и молчание атаки Лейпцига
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн