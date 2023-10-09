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Официально. Шальке назначил лучшего тренера Бельгии прошлого сезона

Германия
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Будет тренировать команду из второй Бундеслиги

Официально. Шальке назначил лучшего тренера Бельгии прошлого сезона

Фото: schalke04.de

Новина українською

"Шальке" объявил о назначении Карела Герертса главным тренером. Он был признан лучшим менеджером сезона-2022/23 в Бельгии.

Карел подписал контракт до лета 2025-го.

Герертс тренировал "Юнион Сент-Жилуаз", с которым занял второе место по итогам регулярного чемпионата и третье по итогам борьбы за чемпионство.

"Шальке" же занимает 16-е место во второй Бундеслиге.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен)
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Источник:
schalke04.de

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