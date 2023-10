Боатенг отказался от предложения из России, после того как Бавария передумала его подписывать

Клубы из России и Бразилии сделали предложения Жерому Боатенгу, но игрок отказался. Он выбрал тренироваться с "Баварией" U-23.

Сообщается, что во время международного перерыва Боатенг, возможно, продолжит заниматься, но уже с основой "Баварии".

Напомним, что "Бавария" рассматривала Жерома Боатенга в качестве подписания свободнымм агентом из-за повреждений Ким Мин Чже и Дайо Упамекано. В итоге игроки восстановились, а клуб отказался от трансфера Боатенга.

В историю также ввязан криминал: вокруг Боатенга идет расследование о домашнем насилии над его бывшей девушкой. Это вызвало негативную реакцию/ среди фанатом мюнхенского клуба.

ℹ️ Jérôme #Boateng turned down options from Brazil and Russia. The plan is for Boateng to continue training with the U23 team to stay in shape. #FCBayern



➡️ It's also possible that he might occasionally train with the first team after the international break.



