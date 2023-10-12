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Боатенг отказался от предложения из России, после того как Бавария передумала его подписывать

Германия
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Сейчас он тренируется с командой "Баварии" U-23

Боатенг отказался от предложения из России, после того как Бавария передумала его подписывать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы из России и Бразилии сделали предложения Жерому Боатенгу, но игрок отказался. Он выбрал тренироваться с "Баварией" U-23.

Сообщается, что во время международного перерыва Боатенг, возможно, продолжит заниматься, но уже с основой "Баварии".

Напомним, что "Бавария" рассматривала Жерома Боатенга в качестве подписания свободнымм агентом из-за повреждений Ким Мин Чже и Дайо Упамекано. В итоге игроки восстановились, а клуб отказался от трансфера Боатенга.

В историю также ввязан криминал: вокруг Боатенга идет расследование о домашнем насилии над его бывшей девушкой. Это вызвало негативную реакцию/ среди фанатом мюнхенского клуба.

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен)
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