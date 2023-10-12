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Боатенг отказался от предложения из России, после того как Бавария передумала его подписывать
Сейчас он тренируется с командой "Баварии" U-23
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубы из России и Бразилии сделали предложения Жерому Боатенгу, но игрок отказался. Он выбрал тренироваться с "Баварией" U-23.
Сообщается, что во время международного перерыва Боатенг, возможно, продолжит заниматься, но уже с основой "Баварии".
Напомним, что "Бавария" рассматривала Жерома Боатенга в качестве подписания свободнымм агентом из-за повреждений Ким Мин Чже и Дайо Упамекано. В итоге игроки восстановились, а клуб отказался от трансфера Боатенга.
В историю также ввязан криминал: вокруг Боатенга идет расследование о домашнем насилии над его бывшей девушкой. Это вызвало негативную реакцию/ среди фанатом мюнхенского клуба.
ℹ️ Jérôme #Boateng turned down options from Brazil and Russia. The plan is for Boateng to continue training with the U23 team to stay in shape. #FCBayern— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 11, 2023
➡️ It's also possible that he might occasionally train with the first team after the international break.
Despite… pic.twitter.com/mx3Qf9L1ZJ
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