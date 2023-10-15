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Товарищеский поединок. США - Германия 1:3. Нагельсманн начинает с победы
Американцы хорошо стартовали, но оппоненты исправили ситуацию в свою пользу
Фото: Getty Images
Сегодня сборная Германии начала новую главу в своей истории. Юлиан Нагельсманн провел первый поединок во главе команды, он присоединился к коллективу 22 сентября. Дебют для 36-летнего наставника оказался удачным.
Хотя счет в матче и был открыт хозяевами, но оппоненты смогли довольно быстро сравнять счет. За американскую сборную отличился Кристиан Пулишич на 27-й минуте, а уже на 39-й Гюндоган сделал счет на табло 1-1.
После перерыва немецкая машина забила еще два, усилиями Фюлькруга и Мусиалы, и исправила ситуацию в свою пользу.
Товарищеский поединок, 14.10.23
США - Германия 1:3
Голы: Пулишич, 27 - Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61
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