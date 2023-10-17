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Майнц расторг контракт с футболистом после его сообщения в поддержку Палестины
Клуб Бундеслиги прекратил сотрудничество с Анваром Эль-Гази
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Клуб Бундеслиги "Майнц" прекратил сотрудничество с нидерландским футболистом Анваром Эль-Гази.
"Эль-Гази в своем уже удаленном сообщении занял такую позицию относительно конфликта на Ближнем Востоке, которая является неприемлемой для клуба. Разрыву контракта предшествовал детальный разговор между руководством клуба и игроком.
"Майнц" понимает, что возможны различные мнения относительно конфликта на Ближнем Востоке, который длится годами. Однако клуб четко дистанцируется от сообщения Эль-Гази, которое не соответствует ценностям клуба", – говорится в заявлении "Майнца"
+++ Mainz 05 stellt Anwar El Ghazi frei +++ pic.twitter.com/A8Fe8ytdeP— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 17, 2023
28-летний футболист, сыгравший два матча за сборную Нидерландов, использовал в своем сообщении выражение "От реки до моря Палестина будет свободной", которое считается экстремистским.
Эль-Гази, известный выступлениями за "Астон Виллу", "ПСВ", "Аякс" и "Лилль", присоединился к "Майнцу" в статусе свободного агента в сентябре и успел провести в Бундеслиге только три матча.
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