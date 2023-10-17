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Майнц расторг контракт с футболистом после его сообщения в поддержку Палестины

Германия
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Клуб Бундеслиги прекратил сотрудничество с Анваром Эль-Гази

Майнц расторг контракт с футболистом после его сообщения в поддержку Палестины

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

Клуб Бундеслиги "Майнц" прекратил сотрудничество с нидерландским футболистом Анваром Эль-Гази.

"Эль-Гази в своем уже удаленном сообщении занял такую позицию относительно конфликта на Ближнем Востоке, которая является неприемлемой для клуба. Разрыву контракта предшествовал детальный разговор между руководством клуба и игроком.

"Майнц" понимает, что возможны различные мнения относительно конфликта на Ближнем Востоке, который длится годами. Однако клуб четко дистанцируется от сообщения Эль-Гази, которое не соответствует ценностям клуба", – говорится в заявлении "Майнца"

28-летний футболист, сыгравший два матча за сборную Нидерландов, использовал в своем сообщении выражение "От реки до моря Палестина будет свободной", которое считается экстремистским.

Эль-Гази, известный выступлениями за "Астон Виллу", "ПСВ", "Аякс" и "Лилль", присоединился к "Майнцу" в статусе свободного агента в сентябре и успел провести в Бундеслиге только три матча.

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В статье: Бундеслига Майнц Анвар Эль-Гази
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