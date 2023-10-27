Нойер сыграет против Дармштадта - впервые после 10-месячного перерыва

Мануэль Нойер сыграет против "Дармштадта".

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, решение об участии 37-летнего голкипера в завтрашнем матче Бундеслиги уже принято.

Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года - он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер "Баварии" и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.