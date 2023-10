Нойер сыграет против Дармштадта - впервые после 10-месячного перерыва

Мануэль Нойер сыграет против "Дармштадта".

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, решение об участии 37-летнего голкипера в завтрашнем матче Бундеслиги уже принято.

Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года - он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер "Баварии" и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.

???? News @Manuel_Neuer: Not a big suprise but it’s definitely decided! The 37 y/o will play against Darmstadt on Saturday!



➡️ #Neuer comeback after a ten-month injury break

➡️ Ulreich is on the bench

➡️ Whether Peretz will be in the squad is not decided yet. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/XPhPnvqPTd