Бохум – Майнц 2:2. Трагикомедия с элементами драмы

Бундеслига, 9-й тур

Бохум, Рурштадион

Бохум – Майнц 2:2

Голы: Штегер 21 (пенальти), Шлоттербек 82 – Шлоттербек 59 (автогол), Краус 90+6

"Бохум" и "Майнц" сделали пятничный вечер для своих болельщиков ещё более утомительным, выдав 90 минут футбольной какофонии. В случае успеха первые могли покинуть зону вылета, а вторые – дно турнирной таблицы. Но в итоге эти двое сумели только лишить друг друга первой победы в сезоне.

Зрелище на "Рурштадион" было сегодня откровенно тягостным. Катастрофически малое количество осмысленных действий, бесконечные забросы, фолы (35 на двоих), брак, единоборства, брак и ещё раз брак. Но весь этот хаос не был лишён комичного и даже драматичного.

Содержания чисто футбольного не было. Ноль идей в атаке у обоих. Хоть какую-то задумку соперники реализовывали лишь со стандартов. Неудивительно, что все мячи были забиты именно с них. Первые три породили корнеры. "Бохум" заработал пенальти после углового из-за дурного фола да Кошты. Затем во втором тайме Шлоттербек забил сначала в свои, а потом и в чужие, восстановив минимальный перевес.

Но в самой концовке "Майнц", который в первом тайме не нанёс ни одного удара, а за игру набил 0.3 ожидаемых гола, каким-то чудом сравнял благодаря рикошету. Конечно же, даже для решающего выстрела Крауса издали понадобился розыгрыш штрафного удара. Иначе этим вечером было нельзя.

Отдельных почестей достоин тренер гостей Бо Свенссон. Датчанина сегодня понесло не на шутку. Трижды менял схему туда и обратно, без конца тасовал игроков с позиции на позицию, делал двойные замены в первой тайме. И самое удивительное, что каждый раз его изменения только вредили. Вообще-то, Свенссон весьма приличный тренер, но из-за провального старта сезона 44-летний специалист сегодня откровенно поплыл.

Бохум: Риманн – Гамбоа, Ордец (Машович, 34), Бернардо, Шлоттербек (Лусли, 85), Данило Соарес – Лосилла, Штегер – Ферстер (Пасиенсия, 67), Асано (Дашнер 85), Брошински (Хофманн, 67)

Майнц: Центнер – да Кошта, Белль (Ли Чжэ Сон, 33), Ляйтш, ван дер Берг (Фернандеш, 87), Каси – Кор (Краус, 33), Баррейро, Груда (Гилавоги, 75) – Онисиво, Ажорк (Баркок, 46)

Предупреждения: Бернардо 51, Пасиенсия 88 – Баррейро 15, Кор 20, Ли Чжэ Сон 71