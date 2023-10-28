Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Нойером

"Бавария" планирует продлить контракт с голкипером Мануэлем Нойером до 2025 года. Об этом сообщает Николо Скира.

Инсайдер отмечает, что клуб хочет подписать новое соглашение в следующие несколько недель.

Текущий контракт Нойера действует до лета 2024 года. В последний раз стороны продолжали сотрудничество в мае 2022 года.

Мануэль выступает за Баварию с 2011 года. Тогда его выкупили у "Шальке" за 30 миллионов евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего вратаря в пять миллионов евро.