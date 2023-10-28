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Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Нойером

Германия
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Ману остается в Мюнхене

Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Нойером

фото - Getty Images

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"Бавария" планирует продлить контракт с голкипером Мануэлем Нойером до 2025 года. Об этом сообщает Николо Скира.

Инсайдер отмечает, что клуб хочет подписать новое соглашение в следующие несколько недель.

Текущий контракт Нойера действует до лета 2024 года. В последний раз стороны продолжали сотрудничество в мае 2022 года.

Мануэль выступает за Баварию с 2011 года. Тогда его выкупили у "Шальке" за 30 миллионов евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего вратаря в пять миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Nicolo Schira

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