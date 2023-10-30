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Никто в Бундеслиге не забивал больше голов до 19 лет, чем нападающий Боруссии Дортмунд
Столько на счету у Флориана Виртца
Юссуфа Мукоко забил 13-й гол в Бундеслиге во вчерашнем матче против "Франкфурта" (3:3). Никто не забивал больше мячей в чемпионате Германии к 19-ти годам.
Аналогичное количество забитых мячей у Флориана Виртца, которому уже 20, а Мукоко только 20-го ноября исполнится 19 лет. У нападающего есть более трех недель, чтобы побить рекорд.
В этом сезоне Мукоко провел 7 матчей за "Боруссию" Дортмунд и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
13 - Borussia Dortmund's Youssoufa Moukoko scored his 13th Bundesliga goal yesterday against Frankfurt, no player in the competition’s history has managed to score more goals before their 19th birthday (Florian Wirtz also 13). Gem. pic.twitter.com/iGQvkjic6M— OptaFranz (@OptaFranz) October 30, 2023
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