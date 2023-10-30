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Никто в Бундеслиге не забивал больше голов до 19 лет, чем нападающий Боруссии Дортмунд

Германия
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Столько на счету у Флориана Виртца

Никто в Бундеслиге не забивал больше голов до 19 лет, чем нападающий Боруссии Дортмунд

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Юссуфа Мукоко забил 13-й гол в Бундеслиге во вчерашнем матче против "Франкфурта" (3:3). Никто не забивал больше мячей в чемпионате Германии к 19-ти годам.

Аналогичное количество забитых мячей у Флориана Виртца, которому уже 20, а Мукоко только 20-го ноября исполнится 19 лет. У нападающего есть более трех недель, чтобы побить рекорд.

В этом сезоне Мукоко провел 7 матчей за "Боруссию" Дортмунд и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко Флориан Виртц
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