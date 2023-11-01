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Де Лигт получил травму в матче Баварии в Кубке Германии с Саарбрюкеном
Очередное повреждение в стане мюнхенцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маттейс де Лигт не смог доиграть до конца встречу в Кубке Германии с "Саарьрюкеном". Центральный защитник "Баварии" покинул поле из-за повреждения на 25-ой минуте поединка.
Вместо нидерландского фуллбека на поле вышел полузащитник Конрад Лаймер.
Де Лигт присоединится к травмированным Рафаэлю Геррейро, Дайо Упамекано и Леону Горецке. Ранее у "мюнхенцев" уже были проблемы в обороне, когда с повреждением был ещё и Ким Мин Чжэ.
Напомним, что в клубе рассматривали возвращение Жерома Боатенга из-за травм защитников. Защитник даже тренировался вместе с партнерами по команде.
Де Лигт провел в этом сезоне 9 матчей и забил 1 гол.
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