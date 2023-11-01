Кубок Германии. Шок-контент от Баварии, геройства Ройса и эпичный финиш Байера

Скромный "Саарбрюкен" сотворил главную сенсацию турнира, выбив "Баварию" во втором раунде Кубка Германии. Подопечные Томаса Тухеля спокойно повели в счёте после раннего гола Мюллера ударом издали. Но затем их ждали две бомбы, взорвавшиеся в компенсированное время каждого из таймов.

Для "Баварии" так проваливаться в национальном кубке уже в привычку. В третий раз за последние 4 года они вылетели на стадии 1/16 финала. В позапрошлом году были эпичные 0:5 от менхенгладбахской "Боруссии", годом ранее – вылет от "Хольштайна" Киль из второй Бундеслиги. Но на этот раз мюнхенцы превзошли сами себя, проиграв представителю третьего по силе дивизиона в Германии.

Единственное оправдание для "Баварии" – это газон "Людвигспаркштадион". Матч планировали перенести из-за его ужасного качества, но в последний момент всё же дали зелёный свет. На выходных домашний поединок "Саарбрюкена" против "Динамо" Дрезден был прерван из-за того, что поле было больше не пригодно для игры в футбол.

В других матчах дня "Боруссия" имела заметный перевес в матче с "Хоффенхаймом", но весьма скромно выиграла с перевесом в один мяч. Единственный гол в эффектном прыжке оформил неувядаемый Марко Ройс. Лидер Бундеслиги "Байер" вторым составом долго баловался с "Зандхаузеном". Представитель второго дивизиона дважды отыгрывался по ходу встречи, но на концовку вышли Виртц и компания, после чего за 5 последних минут "Байер" успел довести дело до разгрома.

Помимо "Баварии" и "Хоффенхайма", в 1/8 не сумели пробиться ещё два представителя элиты, которых остановили дерзкие представители Бундеслиги 2. "Фрайбург" дома умудрился без шансов влететь "Падерборну". А вот вылет аутсайдера Бунды "Майнца" такой уж большой сенсацией не стал. Другое дело, что разгромно уступать "Герте" – это всегда позорно. Парни Бо Свенссона дважды фолили в своей штрафной, позволив берлинцам устроить мини-серию пенальти.

Кубок Германии, второй раунд

Саарбрюкен, Людвигспаркштадион

Саарбрюкен – Бавария 2:1

Голы: Зонтаймер 45, Гаус 90 – Мюллер 16

Саарбрюкен: Шрайбер, Риццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабихич (Шмидт, 72), Зонтаймер (Брюнкер, 83), Наифи, Ди Микеле Санчес (Кербер, 67), Штеле (Биада, 67)

Бавария: Нойер, Сарр (Гнабри, 60), де Лигт (Лаймер, 25), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Крэтциг (Мусиала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотинг, Тель

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Хоффенхайм 1:0

Гол: Ройс 43

Боруссия Д: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс (Забитцер, 83), Брандт, Озджан, Рейна (Нмеча, 70), Вольф (Бенсебайни, 64), Мукоко, Байно-Гиттенс (Мален, 64)

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс, Акпогума (Кабак, 64), Премель (Тохумджу, 79), Штах, Бебу, Вегорст, Бериша (Конте, 64), Байер, Бюльтер (Бисхоф, 88)

Удаление: Кабак 90

Зандхаузен, Хардтвальдштадион

Зандхаузен – Байер 2:5

Голы: Элих 50, Бен-Балла 56 – Паласиос 21 (п), Та 54, Гложек 85, Адли 88, 90+2

Зандхаузен: Ренен, Гешвилль, Фукс, Вайк, Билер, Бен-Балла, Штольце, Элих, Эвина (Мацеевски, 66), Эль-Зейн (Хеннингс, 74), Майер (Отто, 74)

Байер: Коварж, Станишич, Та, Тапсоба (Коссуну, 46), Инкапиэ (Гримальдо, 64), Андрих, Амири (Виртц, 64), Паласиос (Джака, 63), Телла (Фримпонг, 64), Адли, Гложек

Фрайбург, Европа-Парк-Штадион

Фрайбург – Падерборн 1:3

Голы: Эггештайн 69 – Билбия 4, 56, Муслия 33

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Майнц 3:0

Голы: Резе 45 (п), Табакович 50 (п), 61