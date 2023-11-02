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Майнц расстался с главным тренером: у клуба 3 очка в 9 турах Бундеслиги
Команда идет на последнем месте
Фото: mainz05.de
"Майнц" уволил главного тренера Бо Свенссона из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Клуб набрал всего 3 очка в 9 перввых турах Бундеслиги.
Сообщается, что стороны провели сегодня встречу, по итогам которой решили прекратить рабочие отношения.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен менеджер "Майнц" U-23 Ян Зиверт.
"Майнц" занимает последнее – 18-е место в чемпионате.
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Источник:mainz05.de
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