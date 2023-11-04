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Боруссия Дортмунд - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Центральный матч чемпионата Германии – смотреть прямую трансляцию

Боруссия Дортмунд - Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images

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“Бавария” вылетела из Кубка Германии после поражения команде из третьего дивизиона, но в чемпионате команда Томаса Тухеля еще ни разу не проиграла, впрочем как и “Боруссия” Дортмунд, которая отстает от чемпиона на два очка.

Чемпионат Германии, 10-й тур

4 ноября 2023. Дортмунд, "Зигналь Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд 19:30 "Бавария"

Телетрансляция – Setanta Sports+

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Трансляція матчу Боруссія Дортмунд - Баварія
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