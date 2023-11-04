Бундеслига. Тащер Гримальдо сохраняет лидерство Байера, расцвет Мармуша и сенсация от Майнца

В 10-м туре "Байер" наконец показал первые признаки слабости в своей игре. Магия Хаби Алонсо так замылила глаза, что все словно забыли об очевидных слабых звеньях коллектива – голкипере Градецки и его коллеге по обороне Джонатане Та. Финский вратарь вместе с могучим центрбеком позволили "Хоффенхайму" вернуться в игру после 0:2 в первом тайме. Градецки просто отпасовал на соперника и позволил тому перекинуть себя с 40 метров, а Та проиграл второй этаж Вегорсту.

Но никуда не подевались и лучшие стороны "Байера", потому Зинсхайм им удалось покинуть со всеми тремя очками. Речь, конечно, о блестящем дуэте Виртца с Бонифасе, а также о летальных латералях. Первая парочка разыграла эффектную голевую стеночку. А пока "Хоффенхайм" всю игру отчаянно крыл Фримпонга, на противоположном краю рвал Гримальдо. Дубль испанца идеальными ударами издали гарантировал Леверкузену первую строчку по итогам тура.

Смена тренера мгновенно сработала на пользу "Майнцу". "Карнавальники" после ухода Бо Свенссона 5 дней назад неожиданно прихлопнули на своём поле "РБ Лейпциг", покинув дно турнирной таблицы. Тактические изменения временного наставника Яна Зиверта сбили с толку "быков", которые потерпели второе поражение за неделю (во вторник вылетели из Кубка от "Вольфсбурга (1:0)). Лейпциг всю игру бился головой об стенку обороны "Майнца", не создав ни одного приличного момента. А затем в последние 15 минут пропустил с контратаки и стандарта.

Продолжают набирать высоту "орлы" Франкфурта. "Айнтрахт" нанёс "Униону" двенадцатое (!) поражение подряд во всех турнирах, разгромив представителей столицы за счёт двух голов Омара Мармуша. Египтянин оформил дубль во втором туре кряду: против Дортмунда для этого понадобилось полчаса, сегодня – четверть часа. Франкфурт берёт 3-ю победу в четырёх матчах, поднимается на седьмое место и постепенно переживает травму постколомуанизма.

Биполярочка гладбахской "Боруссии" осталась при ней, несмотря на серьёзные кадровые перестановки прошедшим летом. БМ провалили дебют матча с "Фрайбургом", до перерыва трижды ответили на мяч Хелера, но затем снова заснули в концовке и упустили верную победу. Ожидаем увидеть первый цельный 90-минутный перфоманс "Боруссии" к концу первого круга. Пока больше 45 минут парни Сеоане без радикальной смены настроения продержаться не смогли.

Наконец "Кёльн" и "Аугсбург" устроили радостную перестрелку с 44 ударами на двоих, но после 25 минуты мяч наотрез отказывался залетать в любые из ворот. Отсюда и итоговые 1:1. Тем не менее, "козлы" могут быть рады редкому набору очков (всего 5-е в кампании), а "фуггеры" – продлением беспроигрышной серии в Бундеслиге до трёх матчей.

Бундеслига, 10-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро-Арена

Хоффенхайм – Байер 2:3

Голы: Штах 56, Вегорст 58 – Виртц 9, Гримальдо 45, 70

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Акпогума (Конте, 88), Кабак, Премель, Бекер (Крамарич, 78), Штах, Сков (Бебу, 79), Бюльтер, Вегорст, Байер (Бериша, 88)

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну (Станишич, 46), Гримальдо, Джака, Хофманн (Андрих, 80), Паласиос, Виртц (Гложек, 90), Бонифасе (Адли, 88)

Майнц, Мева Арена

Майнц – РБ Лейпциг 2:0

Голы: Ли Чжэ Сон 76, Баррейро 80

Майнц: Центнер, Ляйтш, ван дер Берг, Гилавоги (да Кошта, 16), Каси, Фернандеш, Папела, Кор (Краус, 68), Ли Чжэ Сон, Баррейро, Ажорк, Рихтер (Баркок, 68), Онисиво

РБ Лейпциг: Бласвих, Хенрихс, Клостерманн (Поульсен, 83), Лукеба, Симакан, Раум, Кампль (Айдара, 82), Шлагер, Баумгартнер (Вернер, 67), Симонс (Форсберг, 83), Опенда (Шешко, 67)

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Айнтрахт Ф 0:3

Голы: Мармуш 2, 14, Ферри 82

Унион: Реннов, Триммель (Фолланд, 83), Бонуччи (Ааронсон, 83), Кнохе, Диогу Лейте, Гозенс, Крал (Хаберер, 73), Лаидуни, Беккер (Тузар, 83), Фофана, Холлербах (Беренс, 56)

Айнтрахт Ф: Трапп, Кох, Тута (Смолчич, 46), Пачо, Макс, Дина-Эбимбе (Ааронсон, 85), Схири, Ларссон, Шаиби (Гетце, 74), Мармуш (Ферри, 74), Кнауфф (Бута, 64)

Фрайбург, Европа-Парк-Штадион

Фрайбург – Боруссия М 3:3

Голы: Хелер 7, Вайсхаупт 70, Грифо 90+6 – Сьебатшу 25, Плеа 29, Вайгль 39 (п)

Кельн, РейнЭнергиШтадион

Кельн – Аугсбург 1:1

Голы: Майна 16 – Титц 25