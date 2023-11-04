Боруссия Д – Бавария 0:4. Церемония посвящения короля Харри

Бундеслига, 10-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бавария 0:4

Голы: Упамекано 4, Кейн 9, 72, 90+3

Самонадеянная "Боруссия" ввязалась в открытый бой с гегемоном, что ожидаемо обернулось для Дортмунда громким провалом. Главный героем встречи на Сигнал Идуна Парк стал Харри Кейн, дебютировавшего в главном немецком дерби с историческим хет-триком. Пожалуй, классическим в дер Классикер остаётся только результат в виде неизбежных побед мюнхенцев, за которыми осталось 10 из 11 последних битв.

Отголоски проигранного чемпионского титула хорошо доносились из Дортмунда даже через телеэкраны. "Боруссия" вышла на поле с явным желанием что-то доказать своим извечным мучителям. С простодушной надеждой его переиграть. Другое дело, что с таких подходом они были обречены ещё до стартового свистка.

Смелость плана Эдина Терзича была ближе к банальной гордыне и нежеланию признать реальный баланс сил. В любом матче Лиги Чемпионов с соперником подобного уровня "Боруссия" бы закрылась на своей половине с 5 оборонцами и фирменными жалящими контрударами. И не раз Терзич на европейской арене успешно реализовывал такой план. Особенно он напрашивался на фоне зависимости соперника от игры на переходных фазах и дисквалификации Киммиха – единственного инструмента "Баварии" для взлома автобусов.

Но Терзич и его штаб решили иначе. И уже к 10-й минуте их подопечные дважды побывали в нокдауне. Упамекано открыл счёт уже в дебюте, ускользнув от Шлоттербека на корнере. А через несколько минут Сане на километр оторвался от Вольфа, издевательски оббежал бедолагу Хуммельса и прострелил на Кейна, которому оставалось попасть в пустой ближний угол с нескольких метров. Всё это стало возможно благодаря дурацкому прессингу хозяев и постоянным ошибкам Озджана, Вольфа и компании. Вопросов из всех полевых игроков хозяев в первом тайме не было только к Хуммельсу. В итоге Дортмунд ушёл на перерыв без ударов в створ, а "Бавария" за третим идти не решалась.

На вторую половину Терзич наконец перешёл на три центральных защитников, выпустив Зюле. Но это было не признание неправоты, а поход ва-банк. Каково было качество этого решения уже на первых секундах тайма показал Мусиала, едва не утроив перевес. Но желаемого тренер БД всё же достиг – пошёл футбол без центра поля и игра раскрылась. Другое дело, что моменты в основном появлялись у ворот Кобеля. И даже вынужденная необходимость "Баварии" доигрывать полчаса с Горецкой в центре обороны (Упамекано врачи разрешили сыграть только 60 минут) этот баланс сил не нарушила.

Свои лучшие возможности Дортмунд создал после двух передач Забитцера со своей половины, которые ставали неожиданностью для высокой линии мюнхенцев. И в итоге Ройсу один раз удалось всерьёз напрячь Нойера, который выполнил первый крутой сейв после возвращения. Но на противоположной половине было куда жарче. Мусиала дважды забивал с офсайда, ещё раз Джамал не забил только из-за сумасшедшей реакции Кобеля. Ещё серьёзно угрожал Сане.

В какой-то момент Кейну надоело смотреть на промахи партнёров, и англичанин сам взялся за дело. Сначала элементарно завершил точным ударом классную комбинацию "Баварии" на правом краю. А напоследок воспользовался подарком Зюле, и оформил хет-трик в дебютном дер Классикер. Попутно не только унизив вице-чемпиона, но и вышел в лидеры гонки голеадоров с 15 голами в 10 турах Бундеслиги.

Боруссия Д: Кобель – Вольф (Зюле, 46), Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Забитцер, Озджан (Нмеча, 57) – Ройс, Брандт (Мукоко, 66), Мален (Адейеми, 57) – Фюллькруг (Аллер, 79)

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис – Горецка, Лаймер – Коман, Мусиала (Чупо-Мотинг, 89), Сане (Мюллер, 89) – Кейн

Предупреждения: Хуммельс 61, Рюэрсон 74, Забитцер 76 – Сане 22, Лаймер 85