Ройс сыграл 400 матч за Боруссию Дортунд

Во вчерашнем немецком Классическом "Боруссия" в Дортмунде уступила "Баварии" со счетом 0:4. Для полузащитника "шмелей" Марко Ройса этот матч стал юбилейным.

В общей сложности он провел уже 400 поединков в составе "Боруссии" во всех турнирах. Ройс стал шестым футболистом, кому это удалось.

