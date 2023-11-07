Бавария заинтересована в приобретении полузащитника Реала Сосьедад

Руководство "Баварии" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Субименди. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, лично спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд, а также команда скаутов мюнхенского клуба включили Субименди в список футболистов, которых мюнхенцы попытаются приобрести.

Подчёркивается, что действующее соглашение полузащитника с "Реалом Сосьедад" рассчитано до 2027 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Субименди принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 40 млн евро.