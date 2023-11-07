Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария заинтересована в приобретении полузащитника Реала Сосьедад
Мартина Субименди может продолжить карьеру в Германии
Руководство "Баварии" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Субименди. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.
По информации источника, лично спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд, а также команда скаутов мюнхенского клуба включили Субименди в список футболистов, которых мюнхенцы попытаются приобрести.
Подчёркивается, что действующее соглашение полузащитника с "Реалом Сосьедад" рассчитано до 2027 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Субименди принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 40 млн евро.
Популярное сейчас
- Александр Усик стихом ответил Ирине Фарион
- "Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО