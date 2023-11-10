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Байер с Хаби Алонсо выиграл 11 матчей подряд и улучшил рекордную серию клуба
Байер продлил рекордную победную серию
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Хаби Алонсо вчера на выезде обыграла "Карабах" (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, забив на 94-й минуте с пенальти.
Победа стала 11-й подряд для клуба из Леверкузена. Это рекордная победная серия "Байера" с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.
Всего на счету "Байера" 16 побед в 17 матчах текущего сезона, команда лишь раз сыграла вничью - с "Баварией" (2:2).
12 ноября лидер Бундеслиги примет берлинский "Унион".
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