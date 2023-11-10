Байер с Хаби Алонсо выиграл 11 матчей подряд и улучшил рекордную серию клуба

Команда Хаби Алонсо вчера на выезде обыграла "Карабах" (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, забив на 94-й минуте с пенальти.

Победа стала 11-й подряд для клуба из Леверкузена. Это рекордная победная серия "Байера" с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.

Всего на счету "Байера" 16 побед в 17 матчах текущего сезона, команда лишь раз сыграла вничью - с "Баварией" (2:2).

12 ноября лидер Бундеслиги примет берлинский "Унион".