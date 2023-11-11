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Бундеслига. Очередной бенефис Кейна, торжественное возвращение Гирасси и уныние Дортмунда

Германия

Кейн и Гирасси продолжают забивать

Бундеслига. Очередной бенефис Кейна, торжественное возвращение Гирасси и уныние Дортмунда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бундеслига, 11-й тур

Мюнхен, Альянц-Арена

Бавария – Хайденхайм 4:2

Голы: Кейн 14, 44, Геррейру 72, Шупо-Мотинг 85 – Кляйндинст 67, Бесте 70

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано (Геррейру, 61), Ким Мин Чжэ, Сарр – Павлович (Дэвис, 75), Лаймер – Сане, Мюллер (Тель, 61), Гнабри (Шупо-Мотинг, 61) – Кейн

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Гимбер (Шиммер, 83) – Ференбах, Тойеркауф (Бек, 61), Мэлоуни (Зесса, 61), Бесте (Томалла, 90), Шеппнер – Динкчи (Пик, 83), Кляйндинст

Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена

Штутгарт – Боруссия Д 2:1

Голы: Ундав 42, Гирасси 83 (пен) – Фюллькруг 36

Штутгарт: Нюбель – Антон, Загаду, Ито – Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Левелинг (Вагноман, 66) – Мийо, Фюрих (Гирасси, 67) – Ундав (Мвумпа, 77)

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Хуммельс (Бенсебайни, 28), Шлоттербек, Рюэрсон – Забитцер, Озджан, Нмеча (Рейна, 63) – Брандт (Мален, 46), Адейеми (Ройс, 46), Фюллькруг (Мукоко, 77)

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург – Хоффенхайм 1:1

Голы: Демирович 53 – Вегорст 23

Аугсбург: Дамен – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен (Яго, 77) – Йенсен (Мбабу, 82), Дорш, Реджбечай, Варгас (Энгельс, 77) – Демирович (Бельо, 90), Титц (Михель, 90)

Хоффенхайм: Бауманн – Фогт, Акпогума, Кабак – Премель, Бекер (Крамарич, 70), Штах, Бебу (Юстван, 70) – Вегорст, Байер (Конте, 90), Бюльтер

Дармштадт, Штадион ам Белленфалльтор

Дармштадт – Майнц 0:0

Дармштадт: Шуэн – Бадер, Мюллер, Циммерманн, Кларер, Нюрнбергер – Мелем, Франьич, Скарке (Хонзак, 83) – Пфайффер (Хорнби, 61), Вильхельмссон (Зайдель, 83)

Майнц: Центнер – да Кошта, Ляйтш, ван дер Берг, Кор, Мвене (Каси, 72) – Баррейро, Краус – Ли Чжэ Сон, (Баркок, 86), Онисиво, Ажорк (Груда, 66)

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