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Бохум – Кельн 1:1. Козлы чудом устояли на Рурштадион
Бохум упустил верный шанс на 3 очка
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига, 11-й тур
Бохум, Рурштадион
Бохум – Кельн 1:1
Голы: Дашнер 25 – Зельке 54
Бохум: Риманн – Гамбоа, Машович, Шлоттербек, Бернардо – Штегер, Остерхаге –Дашнер (Ферстер, 81), Квартенг (Антви-Аджей, 70) – Асано (Брошински, 81), Хофманн (Пасиенсия, 81)
Кельн: Швэбе – Карстенсен (Шмитц, 74), Шабо, Хюберс, Хайнц – Кайнц, Мартель – Майна (Алиду, 88), Ут (Тильманн, 59), Вальдшмидт (Тиггес, 75) – Зельке
Предупреждения: Хофманн 33, Машович(40, Дашнер 77, Бернардо 90 – Тильманн 89
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