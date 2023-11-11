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Бохум – Кельн 1:1. Козлы чудом устояли на Рурштадион

Германия

Бохум упустил верный шанс на 3 очка 

Бохум – Кельн 1:1. Козлы чудом устояли на Рурштадион

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бундеслига, 11-й тур

Бохум, Рурштадион

Бохум – Кельн 1:1

Голы: Дашнер 25 – Зельке 54

Бохум: Риманн – Гамбоа, Машович, Шлоттербек, Бернардо – Штегер, Остерхаге –Дашнер (Ферстер, 81), Квартенг (Антви-Аджей, 70) – Асано (Брошински, 81), Хофманн (Пасиенсия, 81)

Кельн: Швэбе – Карстенсен (Шмитц, 74), Шабо, Хюберс, Хайнц – Кайнц, Мартель – Майна (Алиду, 88), Ут (Тильманн, 59), Вальдшмидт (Тиггес, 75) – Зельке

Предупреждения: Хофманн 33, Машович(40, Дашнер 77, Бернардо 90 – Тильманн 89

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Комментарии
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 21:39
А де інший козел з центу захиста?
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 21:39
А де інший козел з центу захиста?
Ответить
0
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