Бундеслига. 11-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Унион 4:0

Голы: Гримальдо 23, Коссуну 57, Та 73, Телла 83

"Байер" уверенно разобрался с "Унионом", добыв свою 10-ю победу в кампании. Таким образом подопечные Хаби Алонсо повторили рекордный старт сезона "Баварии": в сезоне 2015/16 команда Хосепа Гвардиолы тоже набрала 31 очко из 33 возможных в стартовых 11 турах. Тогда Алонсо тоже приложил свою руку в качестве футболиста мюнхенцев, а теперь баск повторяет достижение уже будучи за пределами поля.

Приезд "Униона" на "БайАрену" на бумаге не обещал хозяевам никаких проблем. Берлинцы растеряли свою прошлогоднюю магию и лишь посреди недели оборвали свою катастрофическую серию из дюжины поражений подряд во всех турнирах ничьей с "Наполи" (1:1) в ЛЧ. Но на самом деле банда Урса Фишера в последние недели прибавила в качестве футбола, и вернула на привычный уровень базис своего стиля – компактность и слаженность в низкой обороне.

Именно этим гости надеялись затормозить грозную и вариативную атаку "Байера", сев в коронные 5-4-1 с форвардом Беккером, опускающимся в полузащиту. И дебютные 20 минут Леверкузен действительно не мог ничего поделать с компактной защитой "железных". Но "Байер" вскоре стал брать числом атак. Подопечные Алонсо феноменально действовали в прессинге, практически сразу возвращали себе мяч и наступали вновь.

И вполне закономерно, что первый гол пришёл как раз после потери "Униона" на своей половине. Гримальдо и Виртц агрессивно запрессинговали Крала, забрали у опорника мяч, и после двух пасов в касание испанский латераль положил свой очередной шедевр крученым выстрелом из-за пределов штрафной. Через три минуты те же Алекс и Фло отработали в защите "Байеру" и разогнали атаку, которую Фримпонг едва не завершил вторым голом, забравшись глубоко в тылы обороны "Униона". Ещё три минуты – и Бонифасе запорол ещё один шанс после удобного навеса того же Фримпонга.

Во втором тайме "Байер" показал ещё несколько отточенных деталей своего футбола. До перерыва это были качественный прессинг и вариативные роли латералей. После же Леверкузен показал фирменные контратаки (самые летальные в Германии), а также крутые стандарты, над которыми штаб Алонсо так старательно работает в последнее время. Центрбеки Коссуну и Та отметились после угловых (кроме поставленного движения стоит отметить и качество подач Хофманна и Гримальдо). А напоследок Телла забил свой первый гол в Бундеслиге в быстрой атаке, которая стартовала с грамотной работы "Байера" на стандарте уже у своих ворот.

4:0. "Байер" ярко уходит на последний осенний международный перерыва, вернув себе первенство в Бундеслиге. Вместо ожидаемого экспертами спада подопечные Алонсо балуют всё новыми и новыми элементами в своём футбольном арсенале. "Унион" же после очередного фиаско устроился в самом низу турнирной таблицы. О Лиге Чемпионов стоит забыть – сейчас на повестке сохранение прописки в немецкой элите.

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг (Телла, 81), Джака, Паласиос (Андрих, 86), Гримальдо – Хофманн (Адли, 81), Виртц (Мбамба, 87) – Бонифасе (Гложек, 87)

Унион: Реннов – Йеккель, Бонуччи (Кнохе, 24), Диогу Лейте – Юранович (Триммель, 46), Хаберер, Крал, Лаидуни, Руссийон (Гозенс, 79) – Беккер (Ааронсон, 64), Фофана (Беренс, 78).

Предупреждение: Реннов 74