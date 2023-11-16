Три клуба АПЛ поборются за защитника Байера

Защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах немецкого центрбэка заинтересованы три клуба — "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед", пишет The Sun.

Согласно сведениям источника, "Байер" оценивает Джонатана Та в € 20 млн. Однако, учитывая высокий спрос на игрока, "фармацевты" могут увеличить свои финансовые запросы.

В сезоне-2023/2024 он пропустил лишь одну игру "Байера", а в остальных 16 матчах принял участие и забил четыре гола.