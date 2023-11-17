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Виртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Флориан обошел Кейна и Сане

Германия

Полузащитник Байера признан лучшим в октябре

Виртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Флориан обошел Кейна и Сане

Фото: twitter.com/bayer04_en

UA-Футбол
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Лучшим игроком Бундеслиги в октябре признан Флориан Виртц.

Полузащитник "Байера" по итогам голосования опередил Гарри Кейна, Лероя Сане, Кингсли Комана (все - "Бавария"), Джереми Фримпонга ("Байер") и Лои Опенда ("Лейпциг").

20-летний Виртц в прошлом месяце принял участие в трех играх чемпионата Германии и забил один гол, а также отдал две результативные передачи. "Байер" выиграл все три матча.

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Бундеслига Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
bundesliga
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