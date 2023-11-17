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Виртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Флориан обошел Кейна и Сане
Полузащитник Байера признан лучшим в октябре
Фото: twitter.com/bayer04_en
Лучшим игроком Бундеслиги в октябре признан Флориан Виртц.
Полузащитник "Байера" по итогам голосования опередил Гарри Кейна, Лероя Сане, Кингсли Комана (все - "Бавария"), Джереми Фримпонга ("Байер") и Лои Опенда ("Лейпциг").
20-летний Виртц в прошлом месяце принял участие в трех играх чемпионата Германии и забил один гол, а также отдал две результативные передачи. "Байер" выиграл все три матча.
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