Виртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Флориан обошел Кейна и Сане

Лучшим игроком Бундеслиги в октябре признан Флориан Виртц.

Полузащитник "Байера" по итогам голосования опередил Гарри Кейна, Лероя Сане, Кингсли Комана (все - "Бавария"), Джереми Фримпонга ("Байер") и Лои Опенда ("Лейпциг").

20-летний Виртц в прошлом месяце принял участие в трех играх чемпионата Германии и забил один гол, а также отдал две результативные передачи. "Байер" выиграл все три матча.