Майнц – Фрайбург 0:1. Грегорич крадёт 3 очка 

Бундеслига, 13-й тур

Майнц, Мева Арена

Майнц – Фрайбург 0:1

Гол: Грегорич 69

Майнц: Бац, Видмер (да Кошта, 86), Каси, ван дер Берг, Мвене, Ли Чжэ Сон (Онисиво, 76), Баррейро, Краус (Кор, 86), Груда (Баркок, 76), Рихтер (Буркардт, 66), Ажорк

Фрайбург: Атуболу, Сильдийя, Гинтер (Гульде, 24), Линхарт, Макенго, Доан (Шаллаи, 84), Вайсхаупт (Хелер, 59), Хефлер, Эггештайн, Рель, Грегорич (Адаму, 83)

Неугомонный Михаэля Грегорич решил исход встречи на "Мева Арена". Австрийский форвард после 3+1 в четверг против "Олимпиакоса" (5:0) сыграл ключевую роль и в выездном матче против "Майнца". "Карнавальники" таким образом впервые проиграл после назначения Яна Зиверта. Но игрой "карнавальники" отнюдь не разочаровали.

Наоборот, именно "Майнц" был той командой, которая задавала тон поединку и создавала основную остроту в матче. Смелость "карнавальников" в прессинге и вариативность в атаке ярко контрастировала с тем, что мы привыкли видеть в эпоху Бо Свенссона. Если бы не травмы двух основных форвардов, из-за чего пришлось выпускать Ажорка, результат сегодня мог быть совсем иным.

В первом тайме юный Браян Груда создал немало шансов для своих партнёров. Его разрезающая передача вывела Баррейро сам на сам с голкипером, но нидерландец неумело пробил. До этого хит-парад промахов начал Ажорк, головой пробив прямо в Атуболу после подачи Рихтера слева. После этого французский таргетмен не менее неудачно выстрелил выше ворот после очередного прострела справа.

Но и Грегорич напоминал о себе. Сначала пробил в левую штангу ударом из пределов штрафной, а затем головой проверил уже правую стойку после неудачного выхода из ворот от резервного вратаря Батца, дебютировавшего из-за травмы Робина Центнера.

Второй тайм "Майнц" начал с удвоенной энергией. И уже в дебюте второй половины Ажорк загубил самый очевидный момент, коряво подставив ногу и не попав по пустым воротам. Этот момент словно стал точной невозврата. "Фрайбург" поверил, что можно взять результат сегодня, несмотря на превосходство оппонента. А игроки "Майнца" не знали как ещё доставить мяч Ажорку, чтобы его наконец прорвало.

А прорвало в итоге Михаэля Грегорича. Австриец нашёл свой долгожданный первый мяч в Бундеслиге, эффектно завершив комбинацию после вброса аута. С 28-го удара Грегорич таки забил. 0:1. После 5 очков в трёх стартовых матчах Ян Зиверт таки проиграл свою первую игру у руля "Майнца". Но его остаётся только хвалить – такого молниеносного преображения в качестве игры "карнавальников" никто не ждал.